Taravari në iftar me fëmijët me nevoja të veçanta

Kreu i Aleancës për Shqiptarët dhe njwherit kandidati për president nga koalicioni VLEN, Arben Taravari sot ishte në iftar të përbashkët me fëmijët me nevoja të veçanta, prindërit e tyre, kujdestarët si dhe me punonjësit që kujdesen dhe merren me ta.

