Taravari në ‘Debat në SHENJA’: Nuk ka shumë Aleanca
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, në emisionin “Debat në SHENJA”, deklaroi se “nuk ka plot Aleanca”.
“Nuk ka plot Aleanca, ka vetëm një pjesë e drejtorëve të Aleancës që kanë mbetë me VLEN-in. Ato janë VLEN. Sela ka të drejtë të thotë sepse ka qenë ish-kryetar i partisë, e ka udhëhequr partinë një kohë, dhe ndarja mes Aleancave ajo ka qenë. Edhe aty mund të ketë një kontest. Këto janë një shoqatë aksionare, që janë në VLEN. Asgjë më shum. Nuk mund të ketë plot Aleanca. Ka nëse thuani fraksione mund të thuani fraksioni i Taravarit dhe fraksioni i Selës. Këto tjerët janë pjesë e VLEN-it, as që dallojë njëri prej tjetrit, janë njerëz, ju duhet punësi, ju duhet një pozicion, ju duhet një avancim”, deklaroi Taravari.