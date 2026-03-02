Taravari në ‘Debat në SHENJA’: Nuk ka shumë Aleanca

Taravari në ‘Debat në SHENJA’: Nuk ka shumë Aleanca

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, në emisionin “Debat në SHENJA”, deklaroi se “nuk ka plot Aleanca”.

“Nuk ka plot Aleanca, ka vetëm një pjesë e drejtorëve të Aleancës që kanë mbetë me VLEN-in. Ato janë VLEN. Sela ka të drejtë të thotë sepse ka qenë ish-kryetar i partisë, e ka udhëhequr partinë një kohë, dhe ndarja mes Aleancave ajo ka qenë. Edhe aty mund të ketë një kontest. Këto janë një shoqatë aksionare, që janë në VLEN. Asgjë më shum. Nuk mund të ketë plot Aleanca. Ka nëse thuani fraksione mund të thuani fraksioni i Taravarit dhe fraksioni i Selës. Këto tjerët janë pjesë e VLEN-it, as që dallojë njëri prej tjetrit, janë njerëz, ju duhet punësi, ju duhet një pozicion, ju duhet një avancim”, deklaroi Taravari.

MARKETING

Të ngjajshme

Vëllai i të ndjerës në Shkup: Sot ndodhi një vrasje, sot dështoi sistemi ynë

Vëllai i të ndjerës në Shkup: Sot ndodhi një vrasje, sot dështoi sistemi ynë

A ka ambicie për të qenë sërish kryetar i ASH-së? Përgjigjet Taravari

A ka ambicie për të qenë sërish kryetar i ASH-së? Përgjigjet Taravari

Taravari: U kërkoj falje shqiptarëve që i zhgënjyem me VLEN-in

Taravari: U kërkoj falje shqiptarëve që i zhgënjyem me VLEN-in

Taravari: VLEN është shndërruar në një “moçal politik”

Taravari: VLEN është shndërruar në një “moçal politik”

Trump: Operacioni në Iran mund të zgjasë më shumë se periudha fillestare prej 4-5 javësh

Trump: Operacioni në Iran mund të zgjasë më shumë se periudha fillestare prej 4-5 javësh

Irani pretendon se ka goditur baza amerikane në Bahrein, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajt

Irani pretendon se ka goditur baza amerikane në Bahrein, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajt