Taravari: Kryetari i Gjykatës Administrative të mos ushtrojë presion, pas 15 qershorit ka Qeveri të re

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët dhe një ndër liderët e VLEN-it, Arben Taravari në lidhje me zhvillimet në Gjykatën Administrative për sjelljen e vendimit për rivotim shpreh se kryetari i Gjykatës Administrative ushtron presion ndaj gjyqtarëve.

“Nga mëngjesi kam informata se ka presion të jashtëzakonshëm prej kryetarit të Gjykatës Administrative, i cili ushtron presion ndaj gjykatësve të cilët duhet ta punojnë lëndën për rivotim. Uroj dhe shpresoj se gjykatësi ta mendon se gjykatësi mund të ketë përgjegjësi për të gjithë, duke përfshirë edhe gjykatësin në qoftë se vazhdojnë të ushtrojnë presion”, tha Taravari duke shtuar se gjykatësit duhet të vendosin pa marrë anë dhe në mënyrë të drejtë.

Taravari theksoi se BDI është mësuar që ta ketë gjykatën me vete dhe nën kontroll dhe se nuk është normale të ushtrohet presion ndaj gjyqtarëve.

“BDI është mësuar që ta ketë gjykatën e vete dhe nën kontroll të vet, dhe çdo gjë, si të vendosin në Reçicë ashtu të sillet vendim edhe gjykatësi. Besoj se kryetari i gjykatës duhet ta mendojë se pas 15 qershorit do të ketë Qeveri të re dhe nuk është normale që të bëhet presion ndaj gjykatësve për sjelljen e vendimit”, u shpreh Taravari.

