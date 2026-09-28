Taravari: Kam biseduar me Mexhitin para se të largohesha nga VLEN-i, i propozova të bëhemi bashkë
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, sonte në emisionin “Debat në SHENJA”, ndër të tjera, ka folur edhe për momentin kur është larguar nga VLEN-i dhe për një bisedë që ka zhvilluar me Izet Mexhitin në atë periudhë.
Taravari tha se gjatë asaj kohe i kishte propozuar Mexhitit që të bashkoheshin, ndërsa sipas tij, Mexhiti i kishte thënë se do të vazhdonte me VLEN-in.
“Unë nuk kam informacione të atilla. Vetëm se e di që, kur jam larguar nga VLEN-i, kam biseduar me z. Mexhitin personalisht. Mirë është të bëhemi bashkë, edhe pse unë kam pasur problem me Ziadinin në atë kohë, ishte pjesë e Frontit. Ti ke problem me Aliun. Mendoj se këtë periudhë duhet të jemi bashkë. Plus, kanë pasur edhe dy dëshmitarë, shokë tanë të përbashkët. Ai më pati thënë: ‘Nuk e mendoj ashtu. Mendoj se do të vazhdoj me VLEN-in’, deklaroi Taravari.