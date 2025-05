Taravari: Ka përfunduar furnizimi për insulinën, është nënshkruar marrëveshje për dy vite

Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari informoi se ka përfunduar furnizimi publik për insulinë, është nënshkruar kontratë dhe ilaçi për rregullimin e sheqerit në gjak është furnizuar në farmaci dhe spitale.

Ai tha se prokurimi publik është për dy vitet e ardhshme, të cilin e vlerësoi si një mënyrë për të shmangur mungesën e insulinës.

“Si Ministria e Shëndetësisë ashtu edhe Komisioni Kombëtar i Diabetit kanë vendosur që prokurimi i insulinës do të bëhet çdo dy vjet, gjë që më pëlqen. Është shumë më racionale, në mënyrë që të mos ketë mungesë, blihet çdo vit, dhe pastaj, në kohën kur bëhet blerja, ndonjëherë ka mungesë prej dy, tre ditësh ose deri në 10 ditë. Do të prokurohet çdo dy vjet, pra prokurimi publik është përfunduar tashmë, kontrata me furnizuesin standard është nënshkruar, që është i njëjti për gati 10-15 vjet. Ky është racionalizim dhe mendoj se është më mirë për të gjithë qytetarët, veçanërisht për ata me diabet”, tha Taravari nga Tetova.

Në lidhje me rastin e vdekjes së pacientit në Klinikën Universitare për Kardiokirurgji, Taravari tha se ende është duke pritur raportin nga komisioni mbikëqyrës i ekspertëve.

Ministri vizitoi Fakultetin e Mjekësisë në Tetovë për të testuar mjekët që specializuan në spitale private dhe aplikuan për punësim në institucionet publike të kujdesit shëndetësor.

