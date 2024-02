Taravari: Edhe sikur artileri të rënda të lëshoni, ndryshimi ka filluar!

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët ka reaguar pas plumbit që ka gjetur mëngjesin e sotëm në oborrin e shtëpisë së tij.

Taravari shkruan se atë nuk e ndalon asgjë edhe po ta vrasin atë, ngase ndryshimi sipas tij ka filluar, raporton SHENJA.

Ja dhe postimi i tij i plotë

Forcat e policisë të shtetit ishin sot në shtëpinë time ashtu si e keni parë nga mediat, sepse aty është gjetur një plumb që është lëshuar me mesazh të qartë kërcënues mafioz.

Më vjen keq për familjen time dhe sidomos për nënën time e cila e ka përjetuar veçanërisht keq këtë situatë.

Më vjen keq për ata politikanë që tregojnë se argumenti i tyre për të heshtur zërin e dikujt janë plumbat, plumba që më kujtojnë Italinë e viteve 1992 ku mafia e vrau gjykatësin e famshëm Xhovani Falkone…

Por për kaq më vjen keq…këtu mbaron keqarardhja ime dhe Filon Gëzimi Im sepse kuptoj se ata që e mbanin peng këtë vend janë në dëshpërimin e humbjes!

Është në hall të madh kushdo që i mbaron fjala dhe i mbetet vetëm plumbi…

Kujtdo që e ka lëshu atë plumb, i them se edhe sikur artileri të rëndë të lëshoni, NDRYSHIMI KA FILLUAR DHE NUK KA ASGJË QË E NDAL!

Ju mund të më vrisni mua, dhe kjo do të ishte një humbje e madhe për familjen time dhe më vjen keq që këtë po e lexojnë edhe fëmijët e mi…por ju do të vrisnit vetëm një njeri por çfarë do i bëni mijëra, qindramijrave e miliona njerëzve që tashmë janë çuar në këmbë?’

Ju nuk mund të heshtni, vrisni, ndaloni Një Popull!

Faleminderit të gjithë ju që po më mbështesni!

Zemrën ma bëni mal!

Ndryshimin e keni filluar dhe me mua ose pa mua Ndryshimi U Kry!

