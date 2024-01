Taravari: Do të respektoj vendimin e Kuvendit Qendror nëse vendos të shkojmë me BDI-në në zgjedhje

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari në pyetjen nëse ai do të pajtohej me vendimin e Kuvendit Qendror për të shkuar në zgjedhje së bashku me BDI-në, u përgjigj duke thënë se ai personalisht do të pajtohet me vendimin e Kuvendit Qendror.

“Unë e respektoj vendimin e organeve partiake, kështu që sidoqoftë që të vendose Kuvendi, ashtu do të veprojmë. Nuk është tash, por çdo herë kështu kemi vepruar”, u shpreh Taravari.

