Taravari: Besoj që me Kurtin do të flasim për zgjedhjet e 8 majit

Kreu i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari para dista minutave arriti në Prishtinë, ku do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe me liderët e opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Izet Mexhitin, Afrim Gashin dhe Bilall Kasamin.

“Nuk e di, kisha ftesë dhe normalisht që i përgjigjem ftesës së kryeministrit”, tha Taravari.

Taravari më tej tha se me kryeministrin Kurtin do të flas për zgjedhjet e 8 majit.

