Taravari: Bajram Rexhepi do të dijë të ndërtojë një Tetovë më të mirë për tetovarët
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari ka shprehur mbështetje të plotë për kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim në Tetovë, Bajram Rexhepin, duke e cilësuar si njeriun e duhur për drejtimin e qytetit.
“Bajram Rexhepi është pa asnjë dyshim një njeri që do të dijë të ndërtojë një Tetovë më të mirë për tetovarët.
Gjysma e familjes time është nga ky qytet dhe si nip Tetove jam i lumtur të mbështes Bajramin si KRYETAR që në tetor do të jetë FITIMTAR!”, ka nënvizuar kreu i ASH-së Taravari.