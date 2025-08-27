Taravari: Bajram Rexhepi do të dijë të ndërtojë një Tetovë më të mirë për tetovarët

Taravari: Bajram Rexhepi do të dijë të ndërtojë një Tetovë më të mirë për tetovarët

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari ka shprehur mbështetje të plotë për kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim në Tetovë, Bajram Rexhepin, duke e cilësuar si njeriun e duhur për drejtimin e qytetit.

“Bajram Rexhepi është pa asnjë dyshim një njeri që do të dijë të ndërtojë një Tetovë më të mirë për tetovarët.
Gjysma e familjes time është nga ky qytet dhe si nip Tetove jam i lumtur të mbështes Bajramin si KRYETAR që në tetor do të jetë FITIMTAR!”, ka nënvizuar kreu i ASH-së Taravari.

MARKETING

Të ngjajshme

Deputeti Salih Murat takohet me përfaqësues të OSBE-së në Shkup

Deputeti Salih Murat takohet me përfaqësues të OSBE-së në Shkup

Afrim Gashi në takimin lamtumirës për drejtorin e Halkbank, Bilal Suçubaşı

Afrim Gashi në takimin lamtumirës për drejtorin e Halkbank, Bilal Suçubaşı

12 zjarre ende aktive në vend

12 zjarre ende aktive në vend

MASH: Tekste shkollore për të gjithë nxënësit në fillim të vitit të ri shkollor

MASH: Tekste shkollore për të gjithë nxënësit në fillim të vitit të ri shkollor

BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

(VIDEO) FSSH: Fondi nuk i mbulon intervenimet private

(VIDEO) FSSH: Fondi nuk i mbulon intervenimet private