Tankeri i parë japonez me naftë që kaloi Ngushticën e Hormuzit mbërrin në Japoni
Tankeri i parë japonez i naftës i cili kaloi tranzit në Ngushticën e Hormuzit ka mbërritur në Japoni. Tankeri me flamur të Panamasë Idemitsu Maru mbërriti të hënën në një skelë pranë qytetit Chita në Honshu – ishulli më i madh dhe më i populluar i Japonisë- pasi kaloi me sukses Ngushticën e Hormuzit në prill.
“Mbërritja e anijes në Japoni është një lajm i këndshëm në aspektin e sigurimit të një furnizimi të qëndrueshëm me energji”, tha Sekretari i Përgjithshëm i Kabinetit Minoru Kihara në një konferencë për shtyp të hënën.
Japonia është shumë e varur nga nafta nga Gjiri Persik dhe ka lëshuar një sasi historike të rezervave të saj të mëdha strategjike të naftës në rast emergjence për të zbutur goditjen e çmimeve më të larta të naftës në muajt e fundit.
Kihara tha se ende ka 39 anije të lidhura me Japoninë të bllokuara në Gjirin Persik, përfshirë një me anëtarë të ekuipazhit japonezë në bord, duke shtuar se Japonia po bën në mënyrë proaktive të gjitha përpjekjet diplomatike në mënyrë që anijet e saj të mund të kalojnë nëpër ngushticë.