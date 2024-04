Talat Xhaferi: Qytetarët janë mbështetja më e madhe e Frontit Europian

Fronti Europian ka vazhduar me aktivitetet zgjedhore parlamentare në Butel dhe Shuto Orizare.

Talat Xhaferi në fjalën e tij tha se qytetarët janë mbështetja më e madhe e Frontit Europian dhe me këtë mbështetje do të mbajmë rrugën e hapur për në Bashkimin Europian.

Prezenca e qytetarëve këtu dëshmon mbështetjen e madhe, që personalisht edhe unë në zgjedhjen si ministër në 2013 me gjithë përpjekjet e pengimit të asaj zgjedhjeje mbështetja e këtyre qytetarëve e verifikoi. Nuk mungoi mbështetja as në vitin 2017 ku në atë mënyrë në ato rrethana u bë përzgjedhja e kryeparlamentarit gjegjësisht zgjedhja ime për kryetar kuvendi. Dhe ajo rezultoi edhe me zgjedhjen e kryeministrit të parë shqiptar si premtim parazgedhor të vitit 2020 për çka për 4 vite shumë pak njërëz besonin në realizim të ati premtimi, shtoi Xhaferi.

MARKETING