Takohen në Shkup Edi Rama dhe Ali Ahmeti

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, mbrëmjen e sotme në Shkup ka realizuar takim me kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti.

Lidhur me takimin është prononcuar edhe nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, i cili ka shkruar: “Fryma evropiane po forcohet në Ballkan dhe do të vijë edhe këndej”.

Rama në Shkup është së bashku me liderët tjerë të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Samitit të BE-së.

