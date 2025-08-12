Takimi Trump-Putin, bisedimet do të zhvillohen në Anchorage, qytetin më të madh të Alaskës

Takimi Trump-Putin, bisedimet do të zhvillohen në Anchorage, qytetin më të madh të Alaskës

Takimi mes presidentit amerikan, Donald Trump dhe homologut rus, Vladimir Putin do të mbahen në Anchorage – qyteti më i madh i Alaskës.

“Presidenti Trump është i vendosur të përpiqet t’i japë fund kësaj lufte dhe të ndalojë vrasjet”, tha në një konferencë, sekretarja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, shkruan Sky News.

“Siç e ka thënë presidenti vazhdimisht, preferenca e tij e fortë do të jetë gjithmonë për paqen dhe partneritetin sa herë që këto rezultate mund të arrihen. Nuk ka asnjë udhëheqës në botë tani që ka qenë më i përkushtuar për parandalimin e luftërave ose përfundimin e tyre sesa Presidenti Trump.”, shtoi ajo.

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se do të tentojë t’ia kthejë Ukrainës një pjesë të territorit të vet në takimin që do ta ketë me presidentin rus, Vladimir Putin më 15 gusht.

Trump u shpreh se bisedimet në Alaskë do të jenë të natyrës fillestare, dhe kanë për qëllim të bindin Putinin për t’i dhënë fund luftës, dhe që do të ketë “disa shkëmbime territoresh”.

 

