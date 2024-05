Takimi Putin-Xi/ Lufta në Ukrainë në qendër të bisedimeve mes dy liderëve

Gjatë vizitës së presidentit rus në Kinë (16-17 maj), Vladimir Putin do të zhvillojë bisedime me homologun e tij kinez Xi Jinping mbi bashkëpunimin e Ukrainës dhe Moskës-Pekinit në fushat e energjisë dhe tregtisë, tha një këshilltar i Kremlinit për çështjet e politikës së jashtme Yuri Ushakov.

Ministri i Mbrojtjes i sapoemëruar i Putinit, Andrei Belousov, si dhe ministri i Jashtëm Sergei Lavrov, Sekretari i Këshillit të Sigurimit Sergei Shoigu dhe këshilltari për politikën e jashtme Yuri Usakov do të marrin pjesë gjithashtu në një takim jozyrtar midis Putin dhe Xi më 16 maj.

“Udhëheqësit do të kenë një bisedë kokë më kokë, do të ecin në parkun ngjitur me pallatin, do të pinë çaj, padyshim, dhe më pas do të ketë bisedime jozyrtare gjatë një darke joformale me disa anëtarë të delegacioneve nga të dyja palët”, tha Usakov për rusishten.

Ai vlerësoi Kinën për pozicionin e saj “të ekuilibruar” ndaj Ukrainës.

Putin, 71 vjeç dhe Xi, 70 vjeç, do të marrin pjesë në një mbrëmje gala që shënon 75 vjet që kur Bashkimi Sovjetik njohu Republikën Popullore të Kinës, e cila u shpall nga Mao Ce Duni në vitin 1949.

Putini do të shoqërohet nga një delegacion i madh tregtar, përfshirë ministrin e financave Anton Siluanov dhe guvernatorja e Bankës Qendrore Elvira Nabiulina.

Delegacioni përfshin CEO të Sberbank German Gref, biznesmenin Oleg Deripaska, kreun e VTB Bank Andrei Kostin, kreun e Rosneft Igor Sechin dhe CEO i Novatek Leonid Michelson, tha Usakov./

