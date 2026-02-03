Takim trepalësh Kosovë-Shqipëri-Kroaci për avancimin e bashkëpunimit në mbrojtje

Takim trepalësh Kosovë-Shqipëri-Kroaci për avancimin e bashkëpunimit në mbrojtje

Në kuadër të Deklaratës së përbashkët trepalëshe të nënshkruar në vitin 2025 nga ministrat e Mbrojtjes së Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë, është mbajtur të martën takimi trepalësh në nivelin e drejtorëve të Politikave të Mbrojtjes dhe Armatimeve në Kroaci.

Delegacioni i Kosovës u udhëhoq nga Drejtori i Politikave të Mbrojtjes, Faruk Geci. Gjatë takimit u shkëmbyen mendime për mundësitë e avancimit të bashkëpunimit në fushën e aftësive mbrojtëse, bashkëpunimin ndërmjet industrive mbrojtëse të vendeve nënshkruese, si dhe hapat e mëtejmë për zbatimin e Deklaratës.
Në njoftimin e lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes thuhet se deklarata përcakton katër fusha kryesore të bashkëpunimit të mëtejmë trepalësh, të cilat përfshijnë promovimin e bashkëpunimit në fushën e aftësive mbrojtëse dhe industrisë mbrojtëse, rritjen e ndërveprueshmërisë përmes arsimit, trajnimit dhe ushtrimeve të përbashkëta, adresimin e kërcënimeve hibride dhe forcimin e qëndrueshmërisë, si dhe ofrimin e mbështetjes së vazhdueshme dhe të plotë për integrimin euroatlantik.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Do të analizohen informacionet për trutë e njerëzve të dërguar nga Maqedonia në SHBA

(VIDEO) Do të analizohen informacionet për trutë e njerëzve të dërguar nga Maqedonia në SHBA

Dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim Sërgjan Lazoviq për krime lufte

Dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim Sërgjan Lazoviq për krime lufte

“Mund të kemi lajme të mira nga lufta në Ukrainë”, Trump: Po ecim shumë mirë, hera e parë që po e them

“Mund të kemi lajme të mira nga lufta në Ukrainë”, Trump: Po ecim shumë mirë, hera e parë që po e them

VLEN: Sali në Bruksel riafirmon se integrimi evropian është përcaktimi primar i Qeverisë

VLEN: Sali në Bruksel riafirmon se integrimi evropian është përcaktimi primar i Qeverisë

Pagesa e parave nga “TVSH-ja Ime” ka filluar

Pagesa e parave nga “TVSH-ja Ime” ka filluar

Dy të mitur sulmojnë fizikisht bashkëmoshatarin në Tetovë

Dy të mitur sulmojnë fizikisht bashkëmoshatarin në Tetovë