Takim Nikolloski-Ulusoy: Kemi potencial për të rritur bashkëpunimin ekonomik Maqedoni e Veriut-Turqi
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit i Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolloski, ka zhvilluar sot takim pune me Ambasadorin e Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, me të cilin është diskutuar thellimi i bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimi i projekteve infrastrukturore, transmeton Anadolu.
Siç thuhet në një njoftim të Ministrisë së Transportit, gjatë takimit janë konfirmuar marrëdhëniet e mira bilaterale mes dy vendeve, të cilat tradicionalisht janë miqësore dhe të rëndësishme për të dy popujt.
Pjesë e bisedës ka qenë politika investuese e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, me fokus në projektet infrastrukturore të planifikuara dhe bashkëpunimin në sektorin e transportit.
Nikolloski ka theksuar se Turqia është një partner i rëndësishëm tregtar i vendit, me potencial për rritje të shkëmbimit tregtar dhe investimeve turke në Maqedoninë e Veriut. Ai gjithashtu ka nënvizuar se qeveria po punon vazhdimisht për përmirësimin e kushteve për investitorët në vend.
Në takim janë diskutuar edhe gjendja aktuale mes dy vendeve, lidhjet e forta dypalëshe dhe bashkëpunimi i suksesshëm në fusha të ndryshme.
Zëvendëskryeministri Nikolloski ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e dhënë nga Turqia dhe ka theksuar nevojën për intensifikimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët për të dy vendet.