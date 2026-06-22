Takim Ahmeti-Varnes, në fokus paqja, stabiliteti dhe perspektiva euroatlantike

Takim Ahmeti-Varnes, në fokus paqja, stabiliteti dhe perspektiva euroatlantike

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, ka njoftuar se sot ka realizuar takim me Ushtruesen e Detyrës së Ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Sh.S. znj. Nicole Varnes.

Sipas Ahmetit, në takim është biseduar për cështjet aktuale, si ato vendore por edhe ndërkombëtare.

“Sot pata kënaqësinë të takoj Ushtruesen e Detyrës së Ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Sh.S. znj. Nicole Varnes.
Gjatë takimit zhvilluam një bisedë të hapur dhe konstruktive për çështje me interes të përbashkët, me theks të veçantë mbi sundimin e ligjit, rëndësinë e ruajtjes së marrëdhënieve të mira ndëretnike, si dhe zhvillimet aktuale që lidhen me paqen dhe stabilitetin global.
Shpreha mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj vlerave demokratike, integrimit euroatlantik dhe perspektivës së vendit tonë. Jam i bindur se partneriteti ynë do të vazhdojë të forcohet në funksion të paqes, stabilitetit dhe një të ardhmeje më të mirë për të gjithë qytetarët”, ka shkruar Ahmeti.

MARKETING

Të ngjajshme

QMK: Dy zjarre aktive në vend, janë shuar tetë

QMK: Dy zjarre aktive në vend, janë shuar tetë

Aksident trafiku në rrugën Prilep–Manastir, lëndohen shtatë persona

Aksident trafiku në rrugën Prilep–Manastir, lëndohen shtatë persona

Delegacioni iranian kthehet në Teheran pas 18 orësh bisedimesh me SHBA-në në Zvicër

Delegacioni iranian kthehet në Teheran pas 18 orësh bisedimesh me SHBA-në në Zvicër

Irani eksportoi 36 milionë fuçi naftë që nga shpallja e marrëveshjes SHBA-Iran

Irani eksportoi 36 milionë fuçi naftë që nga shpallja e marrëveshjes SHBA-Iran

(VIDEO) Muaji i Çamërisë, shpërndahen trëndafilë në Sheshin Skenderbeu në Shkup

(VIDEO) Muaji i Çamërisë, shpërndahen trëndafilë në Sheshin Skenderbeu në Shkup

Papa thirrje qeverive të sigurojnë ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor mbi interesat gjeopolitike

Papa thirrje qeverive të sigurojnë ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor mbi interesat gjeopolitike