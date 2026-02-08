Takaichi i Japonisë arrin fitore të jashtëzakonshme në zgjedhjet e parakohshme
Sipas transmetuesit publik NHK, rreziku i lartë i kryeministres japoneze Sanae Takaichi për zgjedhje të parakohshme ka dhënë frytet e veta, me votuesit që i kanë dhënë shumicës Partisë së saj në pushtet Liberal Demokratike (LDP).
Pas zgjedhjeve të paraqitura si referendum për vetë Takaichi-n, koalicioni i saj qeverisës siguroi më shumë se dy të tretat e 465 vendeve në Dhomën e Ulët të Japonisë, sipas numërimit të fundit. Dhe vetë partia e saj LDP kishte kaluar tashmë pragun prej 233 vendesh për të komanduar shumicën e vetme.
Në një intervistë me NHK, Takaichi falenderoi ata që “i rezistuan të ftohtit dhe ecën nëpër rrugët me dëborë për të hedhur votat e tyre”.
“Doja që votuesit të më jepnin një mandat sepse unë mbështeta një politikë fiskale të përgjegjshme dhe proaktive që do të ndryshonte ndjeshëm politikën ekonomike dhe fiskale”, shtoi ajo.
Konservatorja, e cila gëzon mbështetjen e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, ka parë vlerësime të larta miratimi që kur u zgjodh më pak se katër muaj më parë, duke bërë histori si gruaja e parë që drejton Japoninë.
Duke shkruar në X Sunday, Takaichi falenderoi Trump për mbështetjen e tij në fillim të këtij muaji dhe tha se potenciali i aleancës SHBA-Japoni ishte “i pakufizuar”.
Rezultati i jashtëzakonshëm i së dielës do të thotë që partia e Takaichi-t dhe partneri i saj i koalicionit, Partia e Inovacionit në Japoni, do të kenë numrin e nevojshëm për të kryesuar të gjitha komisionet e Dhomës së Ulët të Parlamentit.
Partia më e madhe e opozitës, Aleanca e Reformës së Qendrës, ishte në rrugën e duhur për të humbur më shumë se gjysmën e 167 vendeve që mban aktualisht.