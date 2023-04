Tajvani akuzon Pekinin për minimin e paqes dhe stabilitetit

“Kina po përdor qëllimisht shkollat ëe mesme ushtarake për të minuar stabilitetin në ngushticën e Tajvanit”, tha ministria, duke shtuar se “Taipei do të mbajë lidhje të ngushta me Shtetet e Bashkuara për të parandaluar së bashku përhapjen autoritare”.

Nga ana e saj, Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit njoftoi se pavarësisht përfundimit të shkollave të mesme ushtarake, Tajvani nuk do të ndalojë së forcuari gatishmërinë e tij luftarake dhe do të vazhdojë të monitorojë nga afër fuqinë raketore të Kinës dhe lëvizjet e aeroplanmbajtëses Shandong.“Komanda e Operacioneve Lindore (e ushtrisë kineze) mund të ketë shpallur përfundimin e shkollave të saj të mesme, por ushtria nuk do të ulë kurrë përpjekjet e saj për të forcuar gatishmërinë e saj luftarake”, tha në një deklaratë ministria e mbrojtjes e Tajvanit.