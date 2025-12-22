Tajlanda dhe Kamboxhia bien dakord për bisedime në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit vdekjeprurës

Tajlanda dhe Kamboxhia bien dakord për bisedime në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit vdekjeprurës

Zyrtarët nga Tajlanda dhe Kamboxhia do të takohen javën e ardhshme për të diskutuar mundësinë e ringjalljes së një armëpushimi, tha ministri i Jashtëm i Tajlandës, ndërsa përplasjet vdekjeprurëse kufitare hynë në javën e tretë.

Të dy vendet kishin nënshkruar një armëpushim më herët në korrik, të ndërmjetësuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

Por luftimet shpërthyen përsëri më herët këtë muaj – për të cilat të dy vendet kanë fajësuar njëri-tjetrin.

