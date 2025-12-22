Tajlanda dhe Kamboxhia bien dakord për bisedime në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit vdekjeprurës
Zyrtarët nga Tajlanda dhe Kamboxhia do të takohen javën e ardhshme për të diskutuar mundësinë e ringjalljes së një armëpushimi, tha ministri i Jashtëm i Tajlandës, ndërsa përplasjet vdekjeprurëse kufitare hynë në javën e tretë.
Të dy vendet kishin nënshkruar një armëpushim më herët në korrik, të ndërmjetësuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Por luftimet shpërthyen përsëri më herët këtë muaj – për të cilat të dy vendet kanë fajësuar njëri-tjetrin.