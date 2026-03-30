Tajlanda bashkëpunon me Iranin për të siguruar kalimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Tajlanda po punon ngushtë me Iranin për të siguruar kalimin e sigurt të anijeve tajlandeze përmes Ngushticës së Hormuzit në mes të një konflikti në rritje në Lindjen e Mesme, tha sot zëvendëszëdhënësi i Ministrisë së Jashtme tajlandeze, Panidone Pachimsawat, transmeton Anadolu.

Pachimsawat u tha gazetarëve se koordinimi me autoritetet iraniane është duke vazhduar për t’u siguruar që anijet tregtare tajlandeze të lundrojnë në zonë në mënyrë të sigurt, raportoi “Bangkok Post”.

Ndërsa disa anije tashmë kanë qenë në gjendje të kalojnë, diskutimet duhet të vazhdojnë për të ndihmuar të tjerët që janë ende të bllokuar në Gjirin Persik, tha ai.

Lidhur me tre anëtarët e ekuipazhit tajlandez që u zhdukën pas një sulmi ndaj një anijeje në Ngushticën e Hormuzit në fillim të këtij muaji, Panidone tha se Bangkoku i ka dërguar një letër Teheranit për të kërkuar ndihmë të shpejtë.

Ai u kërkoi shtetasve tajlandezë në zona me rrezik të lartë të largohen sa më shpejt të jetë e mundur dhe të ndjekin nga afër këshillat zyrtare. Tajlanda importon 56 për qind të furnizimeve të saj me energji, me vlerë afërsisht 43 miliardë dollarë në vitin 2024, nga vendet e Gjirit.

Ngushtica e Hormuzit, një rrugë ujore kritike për furnizimin me energji për shumicën e vendeve aziatike, mbetet nën bllokadë efektive nga Irani, i cili aktualisht është në luftë me SHBA-në dhe Izraelin që nga fundi i shkurtit.

