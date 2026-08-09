Tajfuni godet Kinën, evakuohen mbi 1 milion banorë

Tajfuni godet Kinën, evakuohen mbi 1 milion banorë

Kina po përgatitej prej disa ditësh për mbërritjen e stuhisë në bregdetin lindor, ndërsa puna dhe shërbimet e transportit ishin pezulluar në disa zona përgjatë trajektores së parashikuar të saj.

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Qendra e tajfunit kaloi mbi bregdetin afër qytetit Yuhuan, në provincën Zhejiang, rreth orës 17:30 (09:30 GMT), tha Qendra Kombëtare Meteorologjike e Kinës në një postim online, shkruan Yahoo News.
Shpejtësia maksimale e erës afër qendrës së tajfunit ishte mbi 150 kilometra në orë në momentin kur ai preku tokën, njoftoi Qendra Meteorologjike. Në pjesët qendrore dhe lindore të Zhejiang-ut pritet të bien nga 250 deri në 500 mm reshje shiu.

Autoritetet zhvendosën më shumë se 900,000 banorë nga qyteti i Wenzhou-ut dhe hapën më shumë se 1,000 strehimore emergjente.

Rreth 1,400 fluturime nga dhe drejt dy aeroporteve kryesore të pasagjerëve në Shanghai u anuluan të dielën, raportoi transmetuesi shtetëror CCTV.

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