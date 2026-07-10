Tajfuni gjigant Bavi godet Azinë Lindore/ 15 të vdekur në Filipine, alarm në Tajvan e Kinë
Të paktën 15 persona kanë humbur jetën në Filipinet jugore si pasojë e rrëshqitjeve të dheut të shkaktuara nga tajfuni Bavi, një nga stuhitë më të fuqishme që ka goditur rajonin në dekada.
Viktimat u regjistruan në ishullin Mindanao, ku familje të tëra u bllokuan nga rrëshqitjet e dheut gjatë natës. Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet për persona të zhdukur, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se reshjet e dendura do të vazhdojnë gjatë gjithë fundjavës.
Ndërkohë, tajfuni Bavi, i cili shtrihet në rreth 1.000 kilometra në pikën e tij më të gjerë, po lëviz përmes Oqeanit Paqësor drejt Tajvanit, ku pritet të sjellë reshje ekstreme dhe erëra të forta përpara se të godasë Kinën juglindore të shtunën.
Autoritetet tajvaneze kanë paralajmëruar se stuhia mund të sjellë deri në 1 metër reshje shiu, ndërsa rreth 29 mijë ushtarë janë vendosur në gatishmëri për operacionet e emergjencës. Sipas Administratës Qendrore të Motit të Tajvanit, Bavi pritet të jetë stuhia më e madhe për nga përmasat që godet ishullin që nga viti 1987.
Për shkak të rrezikut, dhjetëra fluturime janë anuluar, shkollat kanë pezulluar mësimin dhe qytetarët janë furnizuar me ushqime e pajisje të domosdoshme. Në shumë zona janë shpërndarë mijëra thasë me rërë për mbrojtje nga përmbytjet.