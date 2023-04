Tajani: Ballkani nuk mund të presë më, po nisim një nismë për Korridorin 8 përmes Maqedonisë së Veriut

Zëvendëskryetari i Qeverisë dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Italisë, Antonio Tajani, në artikullin e sotëm “Ballkani nuk mund të presë më” për “Blic-in” e Beogradit, duke folur për rifillimin e aktiviteteve italiane në rajon, duke përfshirë edhe takimin ministror në Romë më 3 prill me krerët e diplomacisë së Shqipërisë, Bosnje e Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, si dhe Suedisë, e cila kryeson me Këshillin e BE-së dhe Komisionerin për Zgjerim dhe Politikë Fqinjësie, theksoi një masë specifike në procesin e integrimeve evropiane të rajonit që ka të bëjë me Maqedoninë e Veriut, njoftoi korrespondenti i MIA-s nga Beogradi.

“Duke u nisur nga të dhënat tashmë të shkëlqyera të tregtisë, të cilat arritën një vlerë prej rreth 17 miliardë euro në vitin 2022, ne do të zbatojmë nisma që synojnë rritjen e prezencës së kompanive tona në Ballkan. Këtë synim do ta arrijmë duke shfrytëzuar mundësitë që na ofron zhvillimi i infrastrukturave evropiane, në mënyrë që, për shembull, në muajt në vijim do të organizojmë një nismë kushtuar të ashtuquajturit Korridori 8, një qendër rrugore dhe hekurudhore që lidh Italinë me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, një aks strategjik që lidh Adriatikun me Detin e Zi, thotë Tajani në tekstin për “Blic”.

Ai theksoi se ata “dëgjuan me vëmendje kërkesën e fortë për Evropën dhe Italinë nga këto vende, aspiratën e tyre për të qenë pjesë e projektit evropian dhe nevojën për punë të përbashkët për integrimin në mekanizmat dhe jetën institucionale të BE-së që në fazat fillestare të procesit të negociatave, veçanërisht në sektorë kyç si energjia dhe tranzicioni digjital, infrastruktura, arsimi dhe kërkimi”.

“Disa nga kolegët e mi thanë: ne duam të ndihmojmë në vendosjen e fazave të këtij rrugëtimi, jo thjesht t’i ndjekim ato. Unë e mbështes këtë qasje, e cila duhet të përfshijë të gjashtë vendet në krijimin e fazave të ardhshme të procesit të integrimit, theksoi Tajani.

Ajo që kërkojnë vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është një zbritje në reformat që duhet të miratojnë për të hyrë në BE. Ata kërkojnë besueshmërinë e procesit, afateve dhe mbi të gjitha rezultatin përfundimtar.

“E ndjeja vërtet zhgënjimin e tyre nga procesi i integrimit, i cili vitet e fundit është bërë gjithnjë e më i paqëndrueshëm, falë interpretimit të shpeshtë burokratik të dinamikës së negociatave nga BE. Në këtë mënyrë harrohet vlera e jashtëzakonshme transformuese që ka procesi integrues për institucionet dhe shoqërinë civile të këtyre vendeve. Ëndrra evropiane rrezikon të bëhet një iluzion për të gjithë ata”, thekson kreu i diplomacisë italiane.