Tahiri: Kjo s’është fitore e imja por e Mitrovicës
Kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahiri, ka folur pas publikim të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku aktualisht po prin PDK-ja ndaj VV-së.
Tahiri tha se kjo nuk është fitore e tij por është fitore e “Mitrovicës së bashkuar”.
“Nuk është kjo fitore e Arian Tahirit por është fitore e Mitrovicës së bashkuar. Unë jam këtu t’i shërbej secilit çdo qytetari dhe për mua Mitrovica është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër”, tha ai.
Tutje, ai u shpreh se janë në prag që sonte të kapitalizohet fitorja më e madhe në qytetin e Mitrovicës por tha se edhe nëse shkohet në rundin tjetër do të vazhdojnë të jenë bashkë.
“Jemi në prag dhe shumë afër që sonte të kapitalizohet fitorja më e madhe në qytetin e Mitrovicës. Edhe nëse shkojmë në rundin tjetër, ne do të vazhdojmë të jemi bashkë në secilën lagje”, tha ai.