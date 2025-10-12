Tahiri: Kjo s’është fitore e imja por e Mitrovicës

Tahiri: Kjo s’është fitore e imja por e Mitrovicës

Kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahiri, ka folur pas publikim të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku aktualisht po prin PDK-ja ndaj VV-së.

Tahiri tha se kjo nuk është fitore e tij por është fitore e “Mitrovicës së bashkuar”.

“Nuk është kjo fitore e Arian Tahirit por është fitore e Mitrovicës së bashkuar. Unë jam këtu t’i shërbej secilit çdo qytetari dhe për mua Mitrovica është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër”, tha ai.

Tutje, ai u shpreh se janë në prag që sonte të kapitalizohet fitorja më e madhe në qytetin e Mitrovicës por tha se edhe nëse shkohet në rundin tjetër do të vazhdojnë të jenë bashkë.

“Jemi në prag dhe shumë afër që sonte të kapitalizohet fitorja më e madhe në qytetin e Mitrovicës. Edhe nëse shkojmë në rundin tjetër, ne do të vazhdojmë të jemi bashkë në secilën lagje”, tha ai.

MARKETING

Të ngjajshme

VLEN: Saraji po çohet në këmbë me Një Zë për Muhamet Elmazin!

VLEN: Saraji po çohet në këmbë me Një Zë për Muhamet Elmazin!

Bujar Osmani: Çairi është çelësi i ndryshimit, është koha të themi mjaft!

Bujar Osmani: Çairi është çelësi i ndryshimit, është koha të themi mjaft!

Abdixhiku: LDK ka fituar, prin dhe është në garë në 12 komuna

Abdixhiku: LDK ka fituar, prin dhe është në garë në 12 komuna

Memli Krasniqi: Sot fituan qytetarët, demokracia dhe besimi në të ardhmen

Memli Krasniqi: Sot fituan qytetarët, demokracia dhe besimi në të ardhmen

Mexhiti: Ata flasin për “pllazma keksa” dhe “shpata”, ne flasim për jetën reale të qytetarëve

Mexhiti: Ata flasin për “pllazma keksa” dhe “shpata”, ne flasim për jetën reale të qytetarëve

Turqia vazhdon ndihmën humanitare për Gazën nën koordinimin e AFAD-it

Turqia vazhdon ndihmën humanitare për Gazën nën koordinimin e AFAD-it