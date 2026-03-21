Sylvinho publikon listën për play-off, ftohen dy emra të rinj dhe rikthehet Anis Mehmeti

Trajneri i Kombëtares së Shqipërisë, Sylvinho ka publikuar tashmë listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjen e ‘play-off’-it ndaj Polonisë në kuadër të kualifikimit për Kupën e Botës 2026.

Kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e parë të play-off-it të Botërorit 2026 ndaj Polonisë më 26 mars në Varshavë, në orën 20:45.

Sylvinho ka bërë publike listën me 26 lojtarët e ftuar për këtë përballje, si edhe për ndeshjen e mundshme ndaj Ukrainë/Suedisë më 31 mars.

Për herë të parë me Kombëtaren shqiptare kanë marrë ftesë mbrojtësit Stavro Pilo dhe Bujar Pllana, ndërsa pas tri vitesh është kthyer Anis Mehmeti.

Në listë nuk mungojnë emrat e lojtarëve kryesor si Berat Gjimishiti, Mario Mitaj, Kristjan Asllani, Nedim Bajrami dhe Armando Broja.

Kuqezinjtë do të nisin përgatitjet të hënën në “Shtëpinë e Futbollit” për ndeshjen e parë ndaj Polonisë, ndërsa të mërkurën do të udhëtojë drejt Varshavës.

Lista e plotë me 26 lojtarë

PortierëThomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani

MbrojtësMario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu

MesfushorëKristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani

SulmuesMyrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja

 

