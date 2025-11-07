Sylvinho publikon listën e Shqipërisë për ndeshjet ndaj Andorrës dhe Anglisë, tri rikthime

Sylvinho publikon listën e Shqipërisë për ndeshjet ndaj Andorrës dhe Anglisë, tri rikthime

Trajneri i Kombëtares së Shqipërisë, Sylvinho ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për dy ndeshjet e fundit kualifikuese të Kupës së Botës 2026 ndaj Andorrës dhe Anglisë.

Tekniku kuqezi ka përzgjedhur 25 futbollistë, ku ndër ta janë edhe tri rikthime si Ardian Ismajli, Adrion Pajaziti dhe Indrit Tuci.

Në listë nuk mungojnë as emrat e senatorëve si Elseid Hysaj, Berat Gjimshiti, Kristjan Asllani, Nedim Bajrami dhe Armando Broja.

Grumbullimi i kombëtares nis të hënën, më 10 nëntor, në Barcelonë, ku kuqezinjtë do të përgatiten për ndeshjen ndaj Andorrës, e cila do të luhet më 13 nëntor në stadiumin “Estadi FAF Encamp”, në orën 20:45.

Sfida e fundit e kuqezinjve në këto kualifikuese do të zhvillohet më 16 nëntor, në stadiumin “Air Albania”, ndaj Anglisë, në orën 18:00.

Lista e plotë:

PortierëThomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni

MbrojtësElseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardian Ismajli, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake

MesfushorëYlber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Jasir Asani

SulmuesArmando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku, Indrit Tuci

 

