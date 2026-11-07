Surprizë në Premier League, Manchester City rrëzohet dhe Arsenali fluturon në +6
Liam Delap shkëlqen me një dopietë spektakolare, ndërsa skuadra e Manchester City largohet duarbosh nga transferta. Arsenali shkëputet në krye të Premier League me gjashtë pikë diferencë.
Manchester City pëson një humbje të papritur në transfertë, duke u mposhtur 3-1 nga Nottingham Forest në një ndeshje ku gabimet në prapavijë rezultuan fatale për miqtë. Protagonisti absolut i sfidës ishte Liam Delap, autor i dy golave, ndërsa vendasit siguruan fitoren e parë në shtëpi këtë sezon në Premier League. Nottingham Forest e nisi ndeshjen me shumë agresivitet dhe kaloi në avantazh pas një gabimi të Josko Gvardiol. Mbrojtësi kroat humbi topin në një duel me Jair Cunha, i cili përparoi drejt zonës dhe me një goditje të ulët mposhti portierin Donnarumma. Problemet e Manchester City vazhduan dhe vendasit goditën sërish përpara pushimit. Xaver Schlager fitoi një dyluftim në mesfushë ndaj Elliot Anderson dhe shërbeu për Liam Delap. Sulmuesi përshkoi një distancë të konsiderueshme pa hasur rezistencë dhe e dërgoi topin në rrjetë me një goditje të fuqishme
Në pjesën e dytë, Manchester City u përpoq të rikthehej në lojë dhe ngushtoi diferencën me Rayan Cherki. Francezi realizoi një gol të bukur me një goditje fluturimthi, duke rihapur përkohësisht ndeshjen. Miqtë ushtruan presion dhe kërkuan golin e barazimit, por Nottingham Forest goditi sërish në kundërsulm. Morgan Gibbs-White organizoi një aksion të shpejtë, ndërsa Delap e finalizoi në mënyrë spektakolare me një goditje të harkuar në cepin e sipërm të portës, duke vulosur rezultatin 3-1. Një fitore me shumë vlerë për Nottingham Forest, që ngjitet në vendin e 16-të me dy pikë më shumë se zona e rënies. Ndërkohë, Manchester City mbetet në vendin e dytë, por tashmë gjashtë pikë larg Arsenalit kryesues, që fitoi 1-0 ndaj Hull më herët gjatë ditës. Humbja e City-t pati pasoja edhe për Manchester United, që për shkak të rezultateve të kësaj jave përfundoi në zonën e rënies, diçka që nuk kishte ndodhur në këtë fazë të një sezoni të Premier League.