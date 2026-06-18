Supertankerët sauditë rishfaqen jashtë Ngushticës së Hormuzit pas dy muajsh pa sinjal
Tre supertankerë sauditë të naftës janë rishfaqur jashtë Ngushticës së Hormuzit pasi ishin vërejtur për herë të fundit në Gjirin Persik rreth dy muaj më parë, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve, transmeton Anadolu.
Anijet, të identifikuara si “Awtad”, “Jaham” dhe “Shaden”, nuk kishin transmetuar sinjale që nga momenti kur u panë për herë të fundit në Gjirin Persik.
Rishfaqja vjen në një kohë kur aktiviteti detar rreth Ngushticës së Hormuzit po monitorohet nga afër pas memorandumit të mirëkuptimit mes SHBA-së dhe Iranit, i cili synon t’i japë fund armiqësive dhe të rikthejë kalimin e sigurt përmes kësaj nyjeje kyçe energjetike.
Marrëveshja përfshin masa që lidhen me rihapjen e ngushticës dhe uljen e tensioneve rreth transportit detar tregtar, duke krijuar njëkohësisht bazën për bisedime mbi programin bërthamor të Iranit dhe lehtësimin e sanksioneve.
Ngushtica e Hormuzit, e vendosur midis Iranit dhe Omanit, është një nga rrugët energjetike më të rëndësishme në botë, duke lidhur dërgesat e naftës së papërpunuar dhe karburanteve nga prodhuesit e Gjirit me tregjet globale.
Zhdukja e përkohshme e sinjaleve të anijeve mund të ndodhë për arsye teknike, tregtare ose të lidhura me sigurinë. Megjithatë, rishfaqja e transportuesve të mëdhenj të naftës pranë kësaj rruge ujore ka të ngjarë të tërheqë vëmendje ndërsa tregtarët dhe analistët detarë vëzhgojnë shenja të normalizimit të transportit detar në Gjirin Persik pas marrëveshjes SHBA-Iran.