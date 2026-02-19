Supermarketet në Francë përdorin inteligjencën artificiale për të ndaluar vjedhjet
Mijëra supermarkete në Francë po përdorin inteligjencën artificiale (IA) për të identifikuar vjedhjet në dyqane, duke analizuar lëvizjet e klientëve në kohë reale dhe duke sinjalizuar sjellje të dyshimta.
Sistemi funksionon duke analizuar pamjet nga kamerat e sigurisë. Kur algoritmi identifikon gjeste të dyshimta, si vendosja e një artikulli në çantë pa skanuar ose prekja e përsëritur e produkteve, ai dërgon një videoklip të shkurtër tek stafi i dyqanit.
Nelson Lopes, menaxher i një supermarketi në Paris, shpjegoi: “Marrim një alarm; mund të jetë një gjest i thjeshtë, ose një fshehje, shpesh duart që futen në qese.”
Supermarketi Arul Judson kujton humbjen e rreth 60,000 eurove para përdorimit të IA, ndërsa tani humbjet janë ulur pothuajse gjysmë.
Megjithatë, përdorimi i kësaj teknologjie ndodhet në një zonë gri ligjore. Franca nuk ka një ligj specifik që autorizon mbikëqyrjen e sjelljes me inteligjencë artificiale në dyqane, dhe nuk kërkon që klientët të informohen për përdorimin e saj.
Kompania franceze e softuerëve, Veesion, ka pajisur mes 2,000 dhe 3,000 dyqane në të gjithë vendin. Pronaret e dyqaneve argumentojnë se IA është një mjet mbështetës për të mbrojtur biznesin e tyre nga rritja e vjedhjeve, sidomos në kushtet e krizës së kostos së jetesës.