Supermarketet në Francë përdorin inteligjencën artificiale për të ndaluar vjedhjet

Supermarketet në Francë përdorin inteligjencën artificiale për të ndaluar vjedhjet

Mijëra supermarkete në Francë po përdorin inteligjencën artificiale (IA) për të identifikuar vjedhjet në dyqane, duke analizuar lëvizjet e klientëve në kohë reale dhe duke sinjalizuar sjellje të dyshimta.

Sistemi funksionon duke analizuar pamjet nga kamerat e sigurisë. Kur algoritmi identifikon gjeste të dyshimta, si vendosja e një artikulli në çantë pa skanuar ose prekja e përsëritur e produkteve, ai dërgon një videoklip të shkurtër tek stafi i dyqanit.

Nelson Lopes, menaxher i një supermarketi në Paris, shpjegoi: “Marrim një alarm; mund të jetë një gjest i thjeshtë, ose një fshehje, shpesh duart që futen në qese.”

Supermarketi Arul Judson kujton humbjen e rreth 60,000 eurove para përdorimit të IA, ndërsa tani humbjet janë ulur pothuajse gjysmë.

Megjithatë, përdorimi i kësaj teknologjie ndodhet në një zonë gri ligjore. Franca nuk ka një ligj specifik që autorizon mbikëqyrjen e sjelljes me inteligjencë artificiale në dyqane, dhe nuk kërkon që klientët të informohen për përdorimin e saj.

Kompania franceze e softuerëve, Veesion, ka pajisur mes 2,000 dhe 3,000 dyqane në të gjithë vendin. Pronaret e dyqaneve argumentojnë se IA është një mjet mbështetës për të mbrojtur biznesin e tyre nga rritja e vjedhjeve, sidomos në kushtet e krizës së kostos së jetesës.

MARKETING

Të ngjajshme

Fondacioni ALSAR dhe TİKA shpërndajnë ndihma ushqimore për jetimë të kryeqytetit në nisje të Ramazanit

Fondacioni ALSAR dhe TİKA shpërndajnë ndihma ushqimore për jetimë të kryeqytetit në nisje të Ramazanit

Bordi i Paqes: Kosova dhe Shqipëria do të dërgojnë trupa në Gazë

Bordi i Paqes: Kosova dhe Shqipëria do të dërgojnë trupa në Gazë

Presidentja e Komisionit Evropian do të vizitojë Grenlandën në mars

Presidentja e Komisionit Evropian do të vizitojë Grenlandën në mars

Në seancën e radhës të Kuvendit do të shpallet konkursi për kreun e ri të KRRE-së

Në seancën e radhës të Kuvendit do të shpallet konkursi për kreun e ri të KRRE-së

(VIDEO) Mucunski: 60% e kandidatëve për ambasadorë janë diplomatë profesional

(VIDEO) Mucunski: 60% e kandidatëve për ambasadorë janë diplomatë profesional

(VIDEO) Raporti i ri i Waitz: Reformat kanë ngecur

(VIDEO) Raporti i ri i Waitz: Reformat kanë ngecur