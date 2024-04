Supergol në Emiratet e Bashkuara Arabe, Seferi shënon golin e shtatë sezonal

Sulmuesi i kombëtares, Taulant Seferi gjeti rrugën e rrjetës në Emiratet e Bashkuara Arabe me fanellën Bani Yas. 27-vjeçari shënoi në minutën e 53 të ndeshjes që Bani Yas e humbi ndaj Al Wahda me shifrat 3-1.

Realizimi i Seferit ishte mjaft i bukur me sulmuesin që shënoi me të djathtën nga një kënd shumë i vështirë. Për ish-lojtarin e Tiranës ky ishte goli numër shtatë i këtij sezoni me skuadrën e Bani Yas, teksa lojtari shqiptar ka regjistruar edhe një asist.

