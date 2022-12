Super avioni me armët e fundit! Britania, Italia dhe Japonia bashkojnë forcat

Kryeministri britanik Rishi Sunak ka njoftuar një bashkëpunim mes vendit të tij, Italisë dhe Japonisë për të zhvilluar një avion të ri luftarak që përdor inteligjencën artificiale.

Kryeministri thotë se sipërmarrja e përbashkët synon të krijojë mijëra vende pune në Mbretërinë e Bashkuar dhe të forcojë lidhjet e sigurisë. Vendet do të zhvillojnë një luftëtar të gjeneratës së ardhshme – që do të hyjë në shërbim në mesin e viteve 2030 . besohet se avioni i ri Tempest do të mbajë armët më të fundit.

Sunak tha se Britania e Madhe është një nga vendet e pakta në botë që ka aftësinë për të ndërtuar avionë luftarakë teknologjikisht të avancuar.

Puna për zhvillimin e tij tashmë është duke u zhvilluar – me synimin për të krijuar një avion luftarak që do të ofrojë shpejtësi tepër të lartë, do të përdorë sensorë të avancuar dhe madje edhe inteligjencë artificiale për të ndihmuar pilotin kur ata janë të mbingarkuar ose nën stres ekstrem.

Ai gjithashtu mund të fluturojë pa ndihmën e një piloti nëse kërkohet dhe mund të jetë në gjendje të lëshojë raketa hipersonike.

Por ndërtimi i një avioni kaq kompleks është jashtëzakonisht i shtrenjtë – zhvillimi i avionit F35 ishte programi më i shtrenjtë i ndërmarrë ndonjëherë nga Pentagoni – kështu që Britania ka kërkuar partnerë.

Italia ishte tashmë në listë, dhe shtimi i Japonisë është një lëvizje domethënëse – në një kohë kur Britania po ndërton lidhje më të ngushta me aleatët në rajonin Indo-Paqësor.