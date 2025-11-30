Sumea Ramadani publikon librin e saj të parë “Dy botërat e shërimit”
Nga Shtëpia Botuese e Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik ka dalë nga shtypi libri i parë i autores Sumea Ramadani, me titull “Dy botërat e shërimit”.
Libri fillon me një dedikim për të gjithë ata që besojnë se shërimi nuk gjendet në një vend të vetëm, por në përpjekjet e panumërta gjatë udhëtimit drejt gjithësisë.
Në këtë vepër, autorja trajton në mënyrë të thelluar konceptin, zhvillimin dhe vazhdueshmërinë e varësisë ndaj drogave, si dhe metodat e ndryshme të trajtimit që ofrohen në Maqedoninë e Veriut si ato konvencionale, ashtu edhe jo-konvencionale.
Përtej aspektit shkencor, në libër spikat qartë edhe dimensioni filozofik dhe psikologjik përmes të cilit autorja reflekton mbi natyrën e shërimit, raportin mes shpirtit dhe materies, si dhe kuptimin e vuajtjes në procesin e gjetjes se kuptimit dhe transformimit njerëzor.