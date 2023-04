Sulmoi policin, arrestohet një person nga Çegrani

Dje (12-prill) rreth orës 14:30, zyrtarët policorë të SPB-Tetovë-Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin A.A. (28) nga Çegrani i Gostivarit, i cili është sjellë në mënyrë agresive dhe ka sulmuar njërin prej tyre derisa po kryenin veprime zyrtare lidhur me një aksident të mëparshëm komunikacioni. Rasti është duke u zbardhur dhe dokumentuar dhe ndaj tij do të përgaditet paradhtresë përkatëse. Lidhur me këtë rast, pak më vonë në Stacionin Policor të Gostivarit është paraqitur edhe personi I.A.(52), po ashtu nga Çegrani.