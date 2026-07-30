Sulmohet punonjësi i EVN-së gjatë kryerjes së detyrës në Saraj
Një punonjës i EVN Maqedoni është sulmuar fizikisht derisa po kryente detyrat e tij të punës në territorin e komunës së Sarajit në Shkup.
Sipas informacioneve nga Ministria e Punëve të Brendshme, më 29 korrik 2026, rreth orës 13:15, në SPB Shkup, 45-vjeçari G.K. nga Shkupi, i punësuar në EVN Maqedoni, ka raportuar se rreth orës 13:00, gjatë angazhimit të tij në punë, është sulmuar fizikisht nga T.B. (32) nga fshati Saraj.
Nga MPB njoftojnë se pas dokumentimit të plotë të rastit do të dorëzohet kallëzim përkatës.