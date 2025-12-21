Sulmohet me armë zjarri një xhami shqiptare në Austri
Një xhami shqiptare në qytetin Hollabrunn të Austrisë është sulmuar me armë zjarri mbrëmjen e së shtunës, pak para mesnatës, njoftoi Komuniteti Shqiptar i Bashkësisë Islame të Austrisë (ALKIG), transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga komuniteti, në momentin e incidentit në objekt nuk ka pasur besimtarë dhe si rezultat nuk ka të lënduar.
Komuniteti e dënoi ashpër sulmin, duke e cilësuar atë si një akt të rëndë dhune ndaj një institucioni fetar dhe kërcënim serioz për sigurinë e komuniteteve fetare, bashkëjetesën paqësore dhe rendin demokratik në shoqërinë austriake.
Në deklaratë u bëhet thirrje organeve kompetente të sigurisë që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për një hetim të plotë dhe të shpejtë të incidentit, identifikimin e autorëve dhe garantimin afatgjatë të sigurisë së institucioneve fetare.
Gjithashtu, komuniteti apeloi ndaj zyrtarëve politikë dhe publikut që të shmangin çdo formë gjuhe agresive ose polarizuese ndaj institucioneve fetare, duke theksuar se retorika e tillë mund të kontribuojë në përshkallëzimin e tensioneve, veçanërisht në periudha të ndjeshme.
Komuniteti Shqiptar i Bashkësisë Islame theksoi se mbetet i përkushtuar ndaj paqes, dialogut, respektit të ndërsjellë dhe bashkëjetesës së qëndrueshme në shoqërinë austriake.