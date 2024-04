Sulmi terrorist në Moskë, Trump: Nëse do të mundesha, do e paralajmëroja Putinin personalisht

Ish-presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se do ta kishte njoftuar personalisht presidentin rus Vladimir Putin për sulmin terrorist në Moskë, nëse ai do të kishte qenë në gjendje ta bënte këtë.

Trump i bëri komentet në një intervistë me Hugh Hewit, i cili sugjeroi se Uashingtoni “e dinte se sulmi në Moskë javën e kaluar do të ndodhte” dhe shprehu dyshimin se Presidenti i SHBA Joe Biden e kishte telefonuar Putinin për ta informuar atë. Hewitt e pyeti ish-presidentin nëse ai do ta kishte paralajmëruar personalisht liderin rus për komplotin terrorist.

“Unë do ta kisha telefonuar atë. Do ta kisha njoftuar”, tha Trump.

Më 22 mars, katër persona të armatosur sulmuan vendin e koncerteve Crocus City Hall pak jashtë Moskës, duke u nisur nga të shtënat dhe duke i vënë flakën ndërtesës. Të paktën 144 njerëz, duke përfshirë gjashtë fëmijë, u vranë në masakër dhe mbi 500 u plagosën. Akti i terrorizmit ishte më vdekjeprurësi në tokën ruse që nga fillimi i viteve 2000.

Forcat ruse të ligjit kapën katër personat e armatosur që besohet se ishin përgjegjës për masakrën, si dhe disa individë të tjerë që dyshohen se ndihmuan terroristët në komplotin e tyre.

Moska pohon se terroristët kishin një “dritare” të përgatitur për ta për të kaluar kufirin në Ukrainë. Ndërsa krahu i Shtetit Islamik me bazë në Afganistan (ISIS-K) mori përgjegjësinë për sulmin, kreu i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë (FSB), Aleksandr Bortnikov, pretendoi se SHBA-ja, Britania e Madhe dhe Ukraina mund të kenë qenë të përfshira.

