Sulmi SHBA-Izrael godet kompleksin e metanolit në provincën Bushehr të Iranit

Një sulm i përbashkët i SHBA-së dhe Izraelit ka shënjestruar një kompleks industrial për prodhimin e metanolit në portin Dayyer, në provincën Bushehr të Iranit, transmeton Anadolu.

Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim raportoi se dy predha goditën skelën e impiantit petrokimik të metanolit “Kaveh” në zonën Dayyer, duke shkaktuar dëme në dhomën e kontrollit të skelës.

Raportet fillestare tregojnë se nuk ka pasur dëme në objektet e prodhimit të metanolit dhe se njësitë kryesore të kompleksit vazhduan të funksionojnë pa ndërprerje.

Sipas agjencisë, nuk janë raportuar viktima nga sulmi.

SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.

Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe ndaj Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke trazuar tregjet globale dhe aviacionin.

