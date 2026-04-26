Sulmi në SHBA: Trump thotë se ishte “mbrëmje shumë e trishtuar”, por se është “mirë”
Presidenti Donald Trump tha se ai dhe Zonja e Parë, Melania Trump, janë mirë pasi u qëllua me armë në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, duke theksuar unitetin mes palëve politike pas ngjarjes.
“Ajo është shumë mirë. Unë jam mirë. Ishte një mbrëmje shumë e trishtuar në shumë aspekte. Por ishte gjithashtu një mbrëmje ku shumë njerëz u bashkuan”, tha Trump për Fox News të dielën.
Trump vuri në dukje se mori mbështetje dhe përshëndetje nga demokratët që po largoheshin nga hoteli Washington Hilton.
“Vendi thjesht po bashkohej”, tha Trump. “Në fakt, ishte shumë bukur ta shihje”.