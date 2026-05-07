Sulmi me dron izraelit godet ambulancën në Liban, 3 të plagosur

Sulmi me dron izraelit godet ambulancën në Liban, 3 të plagosur

Një sulm me dron izraelit ka goditur një ambulancë në Libanin jugor, duke lënë të plagosur tre persona, transmeton Anadolu.

Sulmi shënjestroi një automjet që i përkiste Autoritetit të Shëndetit Islamik në qytetin Deir Kifa, në rrethin Tyre.

Të plagosurit u dërguan në spitalet e afërta pas sulmit.

Pamjet treguan momentin e goditjes, trajtimin fillestar të personelit mjekësor të plagosur dhe dëmet në ambulancë.

Pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin masiv të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke rikujtuar shkatërrimin e saj shumëvjeçar në Gaza.

Që nga 2 marsi, sipas shifrave më të fundit zyrtare, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 2.715 persona, kanë plagosur 8.353 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë banorë, rreth një e pesta e popullsisë.

Izraeli mban të pushtuara zona në jug të Libanit, përfshirë disa që i kontrollon prej dekadash dhe të tjera që nga lufta e viteve 2023 dhe 2024, ndërsa gjatë konfliktit aktual ka avancuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor.

MARKETING

Të ngjajshme

Arabia Saudite dhe Kuvajti heqin kufizimet për qasjen ushtarake të SHBA-së në baza dhe hapësirën ajrore

Arabia Saudite dhe Kuvajti heqin kufizimet për qasjen ushtarake të SHBA-së në baza dhe hapësirën ajrore

Irani: Ende nuk ka vendim përfundimtar për propozimin e SHBA-së të transmetuar përmes Pakistanit

Irani: Ende nuk ka vendim përfundimtar për propozimin e SHBA-së të transmetuar përmes Pakistanit

OBSH: Shpërthimi i hantavirusit në anijen turistike nuk pritet të shkaktojë epidemi të madhe

OBSH: Shpërthimi i hantavirusit në anijen turistike nuk pritet të shkaktojë epidemi të madhe

Lëvizja Anti-Bixhoz: Qeveria prej dy vitesh nuk ka pranon në takim, protestat mund të rikthehen

Lëvizja Anti-Bixhoz: Qeveria prej dy vitesh nuk ka pranon në takim, protestat mund të rikthehen

Kuvendi miratoi ligjin për Këshillin e Prokurorëve, pjesë e Agjendës së Reformës

Kuvendi miratoi ligjin për Këshillin e Prokurorëve, pjesë e Agjendës së Reformës

Kampusi i UNT-së? Sulejmani optimist përkundër Shaqirit që ka dilema për financimin

Kampusi i UNT-së? Sulejmani optimist përkundër Shaqirit që ka dilema për financimin