Sulmi me dron izraelit godet ambulancën në Liban, 3 të plagosur
Një sulm me dron izraelit ka goditur një ambulancë në Libanin jugor, duke lënë të plagosur tre persona, transmeton Anadolu.
Sulmi shënjestroi një automjet që i përkiste Autoritetit të Shëndetit Islamik në qytetin Deir Kifa, në rrethin Tyre.
Të plagosurit u dërguan në spitalet e afërta pas sulmit.
Pamjet treguan momentin e goditjes, trajtimin fillestar të personelit mjekësor të plagosur dhe dëmet në ambulancë.
Pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin masiv të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke rikujtuar shkatërrimin e saj shumëvjeçar në Gaza.
Që nga 2 marsi, sipas shifrave më të fundit zyrtare, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 2.715 persona, kanë plagosur 8.353 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë banorë, rreth një e pesta e popullsisë.
Izraeli mban të pushtuara zona në jug të Libanit, përfshirë disa që i kontrollon prej dekadash dhe të tjera që nga lufta e viteve 2023 dhe 2024, ndërsa gjatë konfliktit aktual ka avancuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor.