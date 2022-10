Sulmi mbi Kiev, pamje që tregojnë ukrainasit duke tentuar t’i rrëzojnë dronët – dhe reagimi i gazetarëve në momentin e sulmeve

Kryeqyteti ukrainas Kiev është goditur nga të paktën katër shpërthime – me një këshilltar presidencial që fajëson “dronët kamikaze” të dërguar nga Rusia.

“Kjo tregon dëshpërimin e tyre”, ka thënë Andriy Yermak, kreu i stafit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, përcjell Telegrafi.

Kryebashkiaku Vitalii Klitschko tha se ndërtesat e banimit në zonën qendrore të Shevchenkivskiy ishin dëmtuar.

Iranian kamikaze drones that russia launches constantly, targeting Ukrainian infrastructure all over the country, have hit Kyiv residential buildings today’s morning https://t.co/lXXjYYPkC6

