Sulmi kibernetik/ Sërish vonesa në fluturime në gjithë Europën
Pasagjerët po përballen me një tjetër ditë me vonesa fluturimesh nëpër Evropë, pasi aeroportet kryesore vazhdojnë të përballen me pasojat e një sulmi kibernetik ndaj kompanisë që qëndron pas softuerit të përdorur për check-in dhe imbarkim.
Disa nga aeroportet më të mëdha të Evropës, përfshirë atë të Heathrow në Londër, kanë qenë duke u përpjekur të rikthejnë në funksionimin normal gjatë ditëve të fundit, pasi një sulm të premten ndërpreu softuerin automatik të check-in-it dhe imbarkimit.
Problemi ka buruar nga Collins Aerospace, një ofrues softuerësh që punon me disa linja ajrore në mbarë botën.
Kompania, e cila është një degë e gjigantit amerikan të industrisë ajrore dhe mbrojtjes RTX, tha këtë të hënë se po punonte me katër aeroporte dhe klientë linjash ajrore të prekur, dhe ishte në fazat përfundimtare të përditësimeve të nevojshme për të rikthyer në funksionalit të plotë.
Agjencia e Bashkimit Evropian për Sigurinë Kibernetike tha të hënën se Collins kishte pësuar një sulm ransomware, një lloj sulmi ku hakerët bllokojnë të dhënat dhe sistemet e shënjestrës, duke kërkuar shpërblim për t’i zhbllokuar ato.
Aeroportet në Bruksel, Dublin dhe Berlin gjithashtu kanë përjetuar vonesa. Ndërkohë që kioskat dhe makineritë për dorëzimin e bagazheve ishin jashtë funksionit, stafi i linjave ajrore është mbështetur në përpunimin manual.
Siç shkruan “The Guardian”, Jonathan Hall KC, vlerësues i pavarur i qeverisë britanike për legjislacionin kundër terrorizmit, tha se ishte e mundur që sulmi të ishte kryer nga hakerë të sponsorizuar nga shteti.
Kur u pyet nëse një shtet si Rusia mund të ishte përgjegjës, Hall i tha Times Radio: “Çdo gjë është e mundur.”
Ai shtoi se, ndonëse njerëzit mendojnë me të drejtë për shtete që ndërmarrin veprime të tilla, gjithashtu është e mundur që edhe entitete shumë të fuqishme dhe të sofistikuara private të jenë pas këtyre veprimeve.
Një zëdhënës i aeroportit të Brukselit tha se Collins Aerospace ende nuk e kishte konfirmuar nëse sistemi ishte i sigurt sërish. Të hënën, 40 nga 277 fluturimet e nisjes nga ky aeroport dhe 23 nga 277 fluturimet hyrëse u anuluan.
Një zëdhënës i Heathrow tha se “shumica dërrmuese e fluturimeve në Heathrow po operojnë normalisht, edhe pse check-in-i dhe imbarkimi për disa fluturime mund të zgjasë pak më shumë se zakonisht”.
Heathrow u kërkoi pasagjerëve të kontrollojnë statusin e fluturimit të tyre para se të udhëtojnë për në aeroport, dhe të “mos mbërrijnë më herët se tre orë për fluturime ndërkontinentale dhe dy orë për fluturime të shkurtra”.
Një zëdhënës i aeroportit të Dublinit tha se nuk pritej të kishte anulime të hënën për shkak të problemeve IT, por nuk e përjashtoi mundësinë. Të dielën, Aer Lingus tha se ishte “ndjeshëm i prekur” nga problemi.
Sulmi ka nxjerrë në pah rreziqet që lidhen me varësinë e aeroporteve nga furnitorët për teknologji kritike. Komisioni Evropian tha të shtunën se po e monitoronte nga afër incidentin dhe se “shenjat aktuale nuk tregojnë për një sulm të përhapur apo të rëndë”.
Aksionet e disa linjave ajrore ranë në treg mëngjesin e të hënës, duke përfshirë pronarin e British Airways, IAG, që ra me 1.2%, easyJet me 1.4% dhe Wizz Air me 1.1%.