Sulmi kibernetik ekspozon të dhëna të paklasifikuara në CIA dhe në një zyrë të inteligjencës amerikane
Një shkelje e sigurisë kibernetike ka ekspozuar informacione të paklasifikuara në një sistem analize të përdorur nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës (CIA) dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare (ODNI), transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë amerikanë dhe persona të njohur me çështjen, gazeta The New York Times raportoi se ndërhyrja kishte në shënjestër një rrjet të inteligjencës me burim të hapur, i cili grumbullon materiale publike, përmbajtje nga rrjetet sociale, imazhe satelitore dhe të dhëna të blera nga kompani private.
Ndonëse dosjet e klasifikuara nuk u vunë në rrezik, shkelja ka të ngjarë të ketë ekspozuar informacione edhe në agjenci të tjera federale.
Hetuesit nuk kanë identifikuar publikisht se kush qëndron pas ndërhyrjes dhe as nuk kanë specifikuar se cilat të dhëna janë komprometuar.
CIA-ja nuk pranoi të komentojë për gazetën, ndërsa ODNI-ja, e cila mbikëqyr komunitetin e inteligjencës amerikane, nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment.
Shkelja vjen në një kohë kur janë regjistruar një sërë incidentesh kibernetike dhe ndërprerjesh teknike në institucionet federale amerikane.
Javën e kaluar, Departamenti i Bujqësisë i SHBA-së nxori jashtë funksionit disa aplikacione të brendshme pas një incidenti të sigurisë kibernetike, ndërsa Qendra Kombëtare e Informacionit për Krimet e FBI-së, një bazë të dhënash kriminale që mbulon të gjithë vendin, u sulmua së fundmi nga hakerët.
Presidenti amerikan, Donald Trump, e cilësoi këtë incident si “jo të mirë”.
Në një zhvillim tjetër, rrjeti i klasifikuar i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA), agjencia amerikane e inteligjencës së sinjaleve, javën e kaluar pësoi një ndërprerje disa ditore të shkaktuar jo nga sulmet kibernetike, por nga probleme teknike.
Kjo ndodhi pas një pezullimi mbarëkombëtar të fluturimeve në fillim të këtij muaji, i cili u fajësua për mirëmbajtjen e ruterëve.