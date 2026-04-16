Sulmi izraelit vret 8 persona dhe plagos dhjetëra të tjerë në Libanin jugor pas shpalljes së armëpushimit
Tetë persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit në jug të Libanit, disa minuta pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një armëpushim dhjetëditor mes Bejrutit dhe Tel Avivit, raportoi media libaneze, transmeton Anadolu.
Avionët luftarakë izraelitë goditën qytetin Ghazieh, në jug të Sidonit, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.
Ministria e Shëndetësisë tha se sulmi vrau tetë persona dhe plagosi 33 të tjerë.
Sulmi ndodhi disa minuta pasi Trump tha se Libani dhe Izraeli kanë rënë dakord për një ndërprerje të luftimeve për dhjetë ditë duke filluar nga mesnata e së premtes sipas kohës lokale.