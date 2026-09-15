Sulmi izraelit vrau një palestinez dhe plagosi dy të tjerë në shkeljen e fundit të armëpushimit në Gaza
Një palestinez u vra dhe dy të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit në qytetin e Gazës të martën, në shkeljen e fundit të një marrëveshjeje të vazhdueshme të armëpushimit, transmeton Anadolu.
Burimi tha se viktimat u raportuan në një sulm izraelit me dron që synonte kalimtarët në Sheikh Ajleen, në jugperëndim të qytetit të Gazës.
Dëshmitarët thanë se artileria izraelite granatoi gjithashtu zonat verilindore të qytetit të Gazës dhe në lindje të kampit të refugjatëve Jabalia në Gazën veriore.
Automjetet ushtarake izraelite të vendosura pas të ashtuquajturës “vijë e verdhë” gjithashtu hapën zjarr të fortë drejt zonave në lindje të Deir al-Balah dhe kampit të refugjatëve Al-Maghazi në Gazën qendrore, si dhe në lindje të Khan Younis në Rripin jugor të Gazës.
Granatimet izraelite u raportuan gjithashtu në brigjet e qytetit të Gazës dhe Khan Younis.
Sipas shifrave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës, shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit që nga tetori i vitit 2025 kanë vrarë 1,372 palestinezë dhe kanë plagosur 4,659 të tjerë.
Që nga 8 tetori 2023, Izraeli ka vrarë rreth 74,000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174,000 të tjerë në një luftë gjenocidale në Gaza, ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.