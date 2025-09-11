Sulmi izraelit shkatërron shtëpinë e një familjeje palestineze në Kampin e Refugjatëve Shati në Gaza

Sulmi izraelit shkatërron shtëpinë e një familjeje palestineze në Kampin e Refugjatëve Shati në Gaza

Një sulm i ushtrisë izraelite shënjestroi shtëpinë e një familjeje palestineze në Kampin e Refugjatëve al-Shati në pjesën veriore të Rripit të Gazës të enjten, raporton Anadolu.

Shtëpia e shënjestruar pësoi shkatërrime të shumta.

Ushtria izraelite vazhdoi edhe sot ofensivën vdekjeprurëse për të pushtuar Qytetin e Gazës, pavarësisht kritikave në rritje brenda Izraelit se sulmi mund të rrezikojë jetën e ushtarëve dhe të robërve që ende mbahen në enklavë.

Ushtria izraelite ka vazhduar një ofensivën brutale në Rripin e Gazës, duke vrarë të paktën 64.700 palestinezë që nga tetori 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.

MARKETING

Të ngjajshme

Nesër do të bëhet spërkatja e mushkonjave në Shkup

Nesër do të bëhet spërkatja e mushkonjave në Shkup

Zelenskyy: Kalimi i dronëve rusë në hapësirën e Polonisë nuk ishte aksident

Zelenskyy: Kalimi i dronëve rusë në hapësirën e Polonisë nuk ishte aksident

FBI-ja ofron shpërblim për informacione rreth atentatorit të Charlie Kirkut, publikon foto të autorit të dyshuar

FBI-ja ofron shpërblim për informacione rreth atentatorit të Charlie Kirkut, publikon foto të autorit të dyshuar

Inspektim i jashtëzakonshëm në deponinë “Drislla”

Inspektim i jashtëzakonshëm në deponinë “Drislla”

Humbin jetën dy punëtorë, njëri në Dellçevë dhe një në Kavadar

Humbin jetën dy punëtorë, njëri në Dellçevë dhe një në Kavadar

Rama emëron një ministre të krijuar me inteligjencë artificiale

Rama emëron një ministre të krijuar me inteligjencë artificiale