Sulmi izraelit me dron vret një person, plagos tre të tjerë në jug të Gazës
Një palestinez u vra dhe tre të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që shënjestroi një grup civilësh në jug të qytetit Khan Younis në jug të Rripit të Gazës.
Një burim në spitalin “Nasser” në Khan Younis tha për Anadolu se trupi i Yahya Abu Shalhoub-it dhe tre të plagosurve u sollën në spital pasi një dron izraelit i kishte shënjestruar në zonën Al-Maslakh në jug të qytetit.
Kjo vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, pas një gjenocidi që ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Sipas burimeve lokale, artileria izraelite bombardoi zona në lindje të Khan Younisit ndërsa mjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të rëndë në pjesët lindore të qytetit dhe në zonën Al-Mawasi në veriperëndim të Rafahut.
Dëshmitarët thanë për Anadolu se forcat izraelite kryen shkatërrime në shkallë të gjerë të shtëpive dhe objekteve në zonat ku janë të dislokuara në lindje të qytetit të Gazës herët në mëngjes, së bashku me bombardime të artilerisë dhe të shtëna me armë në zonën përreth.
Më 14 prill, Zyra e mediave e qeverisë së Gazës tha se Izraeli ka kryer 2.400 shkelje të armëpushimit, përfshirë vrasje, arrestime, masa rrethimi dhe privim nga ushqimi. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, këto shkelje kanë vrarë 786 palestinezë dhe kanë plagosur 2.217 të tjerë.
Izraeli është akuzuar gjithashtu për shkelje të marrëveshjes duke kufizuar hyrjen e sasive të dakorduara të ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore dhe materialeve të strehimit në Gaza, ku rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 1.5 milionë të zhvendosur, jetojnë në kushte të rënda.