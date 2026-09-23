Sulmi izraelit me dron vret një palestinez dhe plagos 3 të tjerë në jug të Gazës
Pavarësisht armëpushimit ende në fuqi, një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën sot në një sulm izraelit në jug të Rripit të Gazës, raporton Anadolu.
Një burim mjekësor tha për Anadolu se një dron izraelit goditi një automjet në qytetin Khan Younis, duke vrarë një palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë.
Sulmi ndodhi mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga tetori i vitit të kaluar.
Shkeljet e armëpushimit të vitit 2025 kanë vrarë të paktën 1.399 palestinezë dhe kanë plagosur 4.863 të tjerë deri të dielën, sipas shifrave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë rreth 74 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë në luftën e tij në Gaza ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.