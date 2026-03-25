Sulmi izraelit me dron vr’et 2 palestinezë në Gaza, pavarësisht arm’ëpushimit
MARKETING
Dy palestinezë u vranë në një sulm izraelit me dron në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore sot herët në mëngjes, në një shkelje të re të armëpushimit në vazhdim, thanë burime mjekësore për Anadolu.
MARKETING
Nuk është publikuar asnjë informacion në lidhje me viktima të tjera.
Forcat izraelite kanë kryer shkelje të përditshme të armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori, të cilat kanë vrarë 677 persona dhe kanë plagosur 1.813 të tjerë që nga 18 marsi, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë.
Izraeli nisi një luftë në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, duke plagosur rreth 172 mijë të tjerë dhe duke shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.