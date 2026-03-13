Sulmi iranian me raketa shënjestron veriun e Izraelit, 33 persona të plagosur
Si pasojë e një sulmi me raketa nga Irani që shënjestroi veriun e Izraelit, të plagosur kanë mbetur të paktën 33 persona, kryesisht me lëndime të lehta, transmeton Anadolu.
Shërbimi kombëtar izraelit i urgjencës mjekësore Magen David Adom tha se vetëm një person, një grua 35-vjeçare në qytetin Zarzir, pësoi lëndime të moderuara nga copëza predhash në shpinë.
Pas lëshimit të raketave, sipas raportimeve të mediave, sirenat u dëgjuan në veri të Izraelit dhe shpërthime u dëgjuan në qiell.
Mediat izraelite raportuan se disa shtëpi u dëmtuan si pasojë e sulmit.
Ushtria izraelite njoftoi se dy sulme të ndara intensive me raketa u lëshuan nga Irani drejt veriut të vendit brenda gjysmë ore dhe u kërkoi qytetarëve të strehohen.